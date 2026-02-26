現場に出てわかった、データ分析のあるべき姿 ――木田さんは、国内最大手の通信キャリア、外資系IT企業、大手百貨店、大手損害保険会社、さらには政治家秘書など、多様なキャリアを積まれています。その中で、マーケティングの道へ進もうと決めたきっかけは何でしたか。 業界や立場は違っても、私自身は一貫して「人はなぜ動くのか」「行動を変えるきっかけは何か」を考え続けてきました。正直なところ、