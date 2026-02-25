水俣病特別措置法に基づく住民の健康調査について、環境省は25日、去年10月から行った予備的調査の結果を被害者団体などに示しました。 予備的調査は2026年度から始まる健康調査の実現性を探るのが目的で、通院の負担などを確かめるものの水俣病かどうかの判断はしていません。 環境省の説明によりますと予備的調査には天草市と上天草市で1975年以前に生まれた32人が参加しました。脳磁計とMRIを使った調査で「1日当たり最大