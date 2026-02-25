2月27日（金）からのハッピーセットは「ミニチュアマクドナルド」と「みんなでUNO」です。ハッピーセット®「ミニチュアマクドナルド」は、おもちゃが全部で18種類！！子どもたちにおなじみのマクドナルドの世界観が、そのまま小さなおもちゃになって登場。お店やメニュー、店内アイテムをモチーフにしたラインアップで、ごっこ遊びがぐっと広がりそうです。第1弾：2月27日（金）〜3月5日（木）【ハッピーセット ハンバーガー