＜ハッピーセット＞ごっこ遊びが楽しめる「ミニチュアマクドナルド」が登場！2月27日（金）から
2月27日（金）からのハッピーセットは「ミニチュアマクドナルド」と「みんなでUNO」です。
ハッピーセット®「ミニチュアマクドナルド」は、おもちゃが全部で18種類！！
子どもたちにおなじみのマクドナルドの世界観が、そのまま小さなおもちゃになって登場。お店やメニュー、店内アイテムをモチーフにしたラインアップで、ごっこ遊びがぐっと広がりそうです。
第1弾：2月27日（金）〜3月5日（木）
【ハッピーセット ハンバーガー＆ハッピーボックス】
ハンバーガーとハッピーセットボックスがトレイにのった、セット感を楽しめるおもちゃです。
【マクドナルド トラック】
マクドナルドデザインのトラック。手で押して走らせて遊べます。
【マクドナルドのおみせ】
店舗をイメージしたおもちゃ。屋根を外して店内を見ながら遊べます。
【マクドナルド タッチパネル】
タッチパネル注文端末がモチーフ。付属のカードを入れてシールを貼って遊べます。
【マクドナルド バーガーグリル】
バーガーを焼くグリルがモチーフ。鉄板部分をひっくり返して遊べます。
【マクドナルドバッグ】
開け閉めできるバッグ型おもちゃ。中にシールが入っています。
【ハッピーセット おもちゃディスプレイ】
店頭の見本展示をイメージしたおもちゃです。付属のカードを入れてシールを貼って遊べます。
【マクドナルド テーブルブース】
店内のテーブル席を再現。付属のシールを貼って楽しめます。
【ひみつのおもちゃも登場】
「ひみつのおもちゃ」1種も登場。何が入っているのかは、開けてからのお楽しみ！
第2弾：3月6日（金）〜3月12日（木）
【マクドナルド ドリンクメーカー】
ドリンクマシンがモチーフ。上のボタンを押すと、水が出ているように見える仕掛けつきです。
【マクドナルド ポテトフライヤー】
ポテトを揚げるフライヤーがモチーフになっています。フライヤー部分を上下に動かせます。
【チキンマックナゲット】
チキンナゲットがトレイにのった、セット感を楽しめるおもちゃです。
【マクドナルドカー】
マクドナルドデザインの車。手で押して走らせて遊べます。
【ハッピーセット びっくりボックス】
海外のハッピーセット（ハッピーミール）提供用の箱がモチーフになったおもちゃです。開けると中にロボットが入っています。
【マクドナルド ドライブスルーメニューボード】
ドライブスルーのメニューボードがモチーフ。付属シールを貼って遊べます。
【ハッピーセット ボックス】
海外のハッピーセット（ハッピーミール）提供用の箱がモチーフになったおもちゃです。開けると中にシールが入っています。
【マクドナルド プレイプレイス】
店舗の遊具エリア（プレイランド）をイメージしたおもちゃです。遊び場の雰囲気を再現しています。
【ひみつのおもちゃも登場】
何が出るかは開けてからのお楽しみ。ワクワク感も魅力です。
第3弾：3月13日（金）〜
第1弾と第2弾で登場した18種類のおもちゃのうち、どれかひとつがもらえます。
※在庫状況によっては、過去に販売したおもちゃ等になることもあります。
もう一つのハッピーセット®「みんなのUNO」は、アニメ『SPY×FAMILY』『僕のヒーローアカデミア』とのコラボグッズです。そちらもぜひチェックしてくださいね。
【ハッピーセット「ミニチュアマクドナルド」】
■販売期間：2026年2月27日（金）〜約3週間（予定）
■種類：おもちゃ全16種＋ひみつのおもちゃ2種
※おもちゃは数に限りがあります。なくなり次第終了です。
※どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです。
※画像はイメージです。
※転売または再販売その他、営利目的として購入はご遠慮ください。
※食べきれない量の注文もご遠慮ください。
©2026 McDONALD’S
編集・千永美