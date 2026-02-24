人気芸能人の愛娘が、一人のアーティスト候補生としてオーディションに参戦し、その姿と圧巻のパフォーマンスに注目が集まっている。【映像】有名芸能人を母に持つ美人娘2月24日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第1話が放送された。一次審査の会場でひときわ異彩を放っていたのは、タレント・新山千春の娘であるMOA。MOAは新山の長女でダンサーとして活動しており、先日開催された渡辺直美の東京ドーム公演にもダンサーと