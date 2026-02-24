Êì¤ÏÍÌ¾·ÝÇ½¿Í¡ªÈþ¿ÍÌ¼¤Î¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ë¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤â¾×·â¡Ö¤¨¡¼¡ªÌ¼¤µ¤ó¡©¡×
¡¡¿Íµ¤·ÝÇ½¿Í¤Î°¦Ì¼¤¬¡¢°ì¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¸õÊäÀ¸¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²Àï¤·¡¢¤½¤Î»Ñ¤È°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÍÌ¾·ÝÇ½¿Í¤òÊì¤Ë»ý¤ÄÈþ¿ÍÌ¼
¡¡2·î24Æü¡¢¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡ÙÂè1ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°ì¼¡¿³ºº¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ò¤È¤¤ï°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¿·»³Àé½Õ¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ëMOA¡£MOA¤Ï¿·»³¤ÎÄ¹½÷¤Ç¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÅÏÊÕÄ¾Èþ¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ë¤â¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£MOA¤¬²èÌÌ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤äSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥â¥¢¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¡Ö¿·»³Àé½Õ¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡MOA¤ÎÆÍÁ³¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ø¸¶è½Çµ¤È¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤â¡Ö¤¨¡¼¤Ã¡ª¿·»³Àé½Õ¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤µ¤ó¡©¡×¡ÖµÞ¤¹¤®¤ë¡ªÁá¤¤Áá¤¤¡ª¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¤Ï¡¢BTS¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿HYBE¤È¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î²»³Ú´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯ ¥°¥ë¡¼¥×»±²¼¤ÎGeffen Records¤¬¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ËËÜ³Ê»²Æþ¤¹¤ëHYBE ¡ß Geffen Records¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡¢¥¹¥«¥¦¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¸«¿ø¤¨HYBE ¡ß Geffen Records¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥«¥¦¥È¥Á¡¼¥à¤¬ÍèÆü¤·¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¡ØThe Debut: Dream Academy¡Ù¤ÎÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ»²²Ã¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ß¥ê¡¼¡ÊEMILY¡Ë¡¢¥ì¥¯¥·¡¼¡ÊLEXIE¡Ë¡¢¥µ¥Þ¥é¡ÊSAMARA¡Ë¤Î3Ì¾¤È¶¦¤Ë¡¢HYBE ¡ß Geffen Records¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÇ½ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë"¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È"¤òÆüËÜ¤Ë¤ÆÈ¯·¡¤¹¤ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤ò¤Ï¤¸¤áLE SSERAFIM¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼SAKURA¤ÈKAZUHA¡¢ILLIT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼IROHA¤ÈMOKA¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬½Ð±é¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤È·èÃÇ¤Î½Ö´Ö¤ò¸«¼é¤ë¡£