最新のスペックとチップを搭載したスマートフォンやタブレット、パソコン……。みながうらやむような最新のガジェットを手に入れたら、気分は最高ですよね。でも、ユーザーの“OS”が古ければ、それらは宝の持ち腐れどころか、脆弱性を抱えた状態かもしれません。 そんなふうにユーザーの情報リテラシーもスペックの一部とみたら、どうやったらその力を高めて、闇バイトや偽・誤情報などに騙されないようにいられるでしょうか？