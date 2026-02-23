SWEET STEADYが3月25日にリリースする3rdシングルCDより、表題曲「SWEET STEP」のMVが公開された。 （関連：【映像あり】SWEET STEADY、3rdシングルCD表題曲「SWEET STEP」MV） 本楽曲はmeiyoが作詞、作曲を担当。SWEET STEADYのこれまでにない、ポップでキャッチーかつコミカルな1曲となっており、2月14日開催の『KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE ～KAWAII LAB. SESSION vol.20～』にて