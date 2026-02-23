高知県高知市の春野球場では、埼玉西武ライオンズ2軍3軍と四国銀行野球部の交流戦が行われました。訪れたファンが注目したのはやはり、あの選手でした。■ファン「川田見に来た」高知市の春野球場でおこなわれた埼玉西武ライオンズ2軍3軍と四国銀行野球部の交流戦。ドラフト6位指名で四国銀行からライオンズに入団した川田悠慎選手が、1番センターで先発出場しました。注目の川田選手の第1打席。フルカウントからバットを折