ロックバンド、LUNA SEAが23日、公式サイトを更新し、ドラマーの真矢さんが17日に亡くなったことを発表した。56歳だった。LUNA SEAのギタリストINORAN（55）が23日、Xを更新。「真ちゃんは、みんなが笑顔になる事、楽しい事が大好きだったから…僕は、僕のやるべき事をいつも通りに今日のライブを、精一杯の想いで真ちゃんの為に、みんなの為に、playするからね！」と真矢さんの思いを継ぎ、ライブを重ねていくと誓った。真矢さ