きのう夜、東京スカイツリーでエレベーターが緊急停止し、エレベーターの中に20人が取り残されたことを受け、東京スカイツリーの運営会社は、きょう（23日）の営業を休止すると発表しました。「エレベーターの総点検のため」としています。きょうのチケットを持っている人については、展望台入場料金を取消料なしで返金するということです。また、あす（24日）以降の営業については、きょう午後5時ごろまでにホームページで公表す