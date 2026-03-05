WBC開催を記念し、レインボーカラーにライトアップされた東京スカイツリー＝5日午後、東京都墨田区ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の開催を記念し、東京都墨田区の東京スカイツリーが5日、大会ロゴをイメージしたレインボーカラーにライトアップされた。点灯は5日と6日、日本時間で決勝のある18日の計3日間を予定している。点灯式では、前回大会日本代表の投手コーチだった吉井理人さんらが司会の「プレイボール」