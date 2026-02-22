日テレNEWS NNN日テレNEWS NNN

東京スカイツリーのエレベーターが緊急停止 15人ほど閉じ込めか

ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ・22日午後8時すぎ、東京・墨田区スカイツリーで110番通報があった
  • ・エレベーターが緊急停止し、15人ほどが閉じ込められているとみられる
  • ・2基とまっているという情報もあり、警視庁などが救助活動を進めている
