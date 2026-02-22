日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の橋本聖子会長（６１）が２２日、ミラノ市内で記者会見し、日本の複数都市による冬季五輪の招致活動も選択肢になるとの見解を示した。広域開催で成果を上げたミラノ・コルティナ大会を踏まえ「これかの時代は受け入れられやすくなる」と語った。国内の機運低迷を受け、札幌市による冬季五輪招致は２０２３年末から停止している。３８年冬季五輪の招致について聞かれた橋本会長は「それぞれの