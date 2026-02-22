高橋凛さん（35歳）は、24歳でグラビアアイドルとしてデビュー。「令和の三十路グラドル総選挙」で1位に輝くなど、今も第一線で活躍し続けている。2025年にはボディコンテスト「SUMMER STYLE AWARD SPRING CUP」のグラマラス部門で第2位となり、鍛え上げた美ボディが大きな注目を集めた。現在ではトレーニングをしたことをSNSに上げるたびにその様子がメディアに取り上げられるほど大人気だ。 【写真】高橋凛さんの鍛