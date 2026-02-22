Kis-My-Ft2の玉森裕太が自身のInstagramで、撮影のオフショットを大放出した。 【写真】玉森裕太がレザーのハーフパンツなど軽やかなモードスタイルを大放出 ■玉森裕太「やっっっと載せれる時が来たよ」 玉森は、「やっっっと載せれる時が来たよ」と綴り、計19点の写真を投稿した。 1枚目のグレーのセットアップをはじめ、2枚目にはスタンドカラーの白シャツに白いハーフパンツ、すね丈