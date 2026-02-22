[2.22 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第3節](メグスタ)※14:00開始主審:鶴岡将樹<出場メンバー>[カマタマーレ讃岐]先発GK 1 今村勇介DF 6 宮崎慎DF 35 左合修土DF 44 林田魁斗MF 5 國分将MF 8 森勇人MF 16 有田朱里MF 24 上野輝人MF 66 禹相皓FW 13 前川大河FW 77 村上悠緋控えGK 32 松原快晟DF 29 田尾佳祐DF 40 高嶋修也MF 14 石倉潤征MF 15 岩本和希MF 17 牧山晃政FW 11 佐野竜眞FW 22 大野耀平FW 86 淺田彗潤監督大嶽直人[