讃岐vs新潟 スタメン発表
[2.22 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第3節](メグスタ)
※14:00開始
主審:鶴岡将樹
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 6 宮崎慎
DF 35 左合修土
DF 44 林田魁斗
MF 5 國分将
MF 8 森勇人
MF 16 有田朱里
MF 24 上野輝人
MF 66 禹相皓
FW 13 前川大河
FW 77 村上悠緋
控え
GK 32 松原快晟
DF 29 田尾佳祐
DF 40 高嶋修也
MF 14 石倉潤征
MF 15 岩本和希
MF 17 牧山晃政
FW 11 佐野竜眞
FW 22 大野耀平
FW 86 淺田彗潤
監督
大嶽直人
[アルビレックス新潟]
先発
GK 64 バウマン
DF 2 ジェイソン・ゲリア
DF 25 藤原奏哉
DF 26 佐藤海宏
DF 77 舩木翔
MF 8 白井永地
MF 30 奥村仁
MF 46 笠井佳祐
FW 18 若月大和
FW 24 森璃太
FW 55 マテウス・モラエス
控え
GK 71 内山翔太
DF 3 加藤徹也
DF 5 舞行龍ジェームズ
MF 7 大西悠介
MF 13 落合陸
MF 22 新井泰貴
MF 28 島村拓弥
MF 40 石山青空
FW 65 ブーダ
監督
船越優蔵
