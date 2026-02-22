「宇野書店」をプロデュースした批評家・宇野常寛氏2025年8月、東京・大塚にオープンした「宇野書店」。JR山手線・大塚駅北口から徒歩5分、東邦レオ東京支社ビルの2階に位置するその空間は、批評家・宇野常寛氏が自ら約6000冊を選び抜き、人工芝の上で靴を脱いで本と向き合うという独自のスタイルで注目を集めている。全国的に書店減少が加速し、地域に書店が一つもない「無書店自治体」が約3割に達する「冬の時代」に、なぜ彼はあ