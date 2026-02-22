Image: UNTE こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。冬でもスマートにジャケットスタイルを決めたい。でも寒さに負けて、結局ヒートテックにセーター、その上にコートと重ね着してしまいがち。そんな冬の着膨れ問題に正面から向き合ったのが、1枚で氷点下にも耐えられるテーラードジャケット「UNTE Urban Jacket」。宇宙服由来の極薄断熱素材と着脱式