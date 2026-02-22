Image: UNTE

冬でもスマートにジャケットスタイルを決めたい。でも寒さに負けて、結局ヒートテックにセーター、その上にコートと重ね着してしまいがち。

そんな冬の着膨れ問題に正面から向き合ったのが、1枚で氷点下にも耐えられるテーラードジャケット「UNTE Urban Jacket」。宇宙服由来の極薄断熱素材と着脱式ストームガードの2つの仕組みにより、ダウンジャケット級の温かさを1枚で実現しているのだとか。

おトクな先行セールも終了間近でしたので、冬でもスマートなシルエットで決めたい人はぜひチェックしてみてください。

極寒に対抗できるテックジャケット

Image: UNTE

「UNTE Urban Jacket」最大の特長は宇宙服と同じ断熱材を使っている点。

Image: UNTE

わずか2mmでもマイナス40度まで断熱でき、メーカー実験ではマイナス28度の冷凍倉庫に30分居続けても断熱材の内側は約20度をキープできたそうですよ。

Image: UNTE

こんなにパリッとしたジャケットだけで氷点下にも耐えられるなら、冬でもアウター要らずのビジネススタイルが実現しますね。

弱点対策も抜かりなし

Image: UNTE

首から胸元がぽっかり空いているから結局寒いじゃん！と思った人もご安心を。本製品には着脱式ストームガードが備わっています。

Image: UNTE

ジッパーでサッと装着して必要なときだけ防寒性を大幅アップできるのも特長なんですよ。気温や状況が変わってもスマートに対応できる柔軟性が「UNTE Urban Jacket」の魅力ですね。

タフに使える実用性

Image: UNTE

「UNTE Urban Jacket」は耐久性やストレッチ性能が高いのもポイント。丸めてバッグに詰めてもシワになりにくいため、暑くなったらバッグに収納しても問題なし。

Image: UNTE

裏地は美しく光沢感のあるタイプ。肌触りも良く着脱もスムーズとのこと。

Image: UNTE

執筆時点の先行セール価格では一般販売予定価格から24％OFFの64,300円（税・送料込み）からオーダー可能でした。性能の高いアウター兼用と考えるとコスパも悪くないですね。

温度コントロールもしやすく3シーズンぐらいは使えそうなので、気になった人はぜひ商品ページで詳しくチェックしてみてください。

