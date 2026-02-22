カタール・オープン大会期間：2026年2月16日～2026年2月22日開催地：カタール ドーハコート：ハード（屋外）結果：[カルロス アルカラス] 2 - 0 [アルトゥール フィス] 試合の詳細データはこちら≫ カタール・オープン第6日がカタール ドーハで行われ、男子シングルス決勝で、第1シードのカルロス アルカラスとアルトゥール フィ