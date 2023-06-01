ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が21日（日本時間22日）、オープン戦初戦のエンゼルス戦前に取材に応じ、先発する山本由伸投手（27）について語った。指揮官はオープン戦開幕投手を務める山本について「彼がどういう投手かは分かっている。今回、日本代表で投げることもあって、状態を上げていく過程になる。だから基本的には、いつも通りだ。ストライク先行、変化球を使い、効率よくアウトを取る。それだけだと思う。