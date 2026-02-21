[2.21 J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° EASTÂè3Àá](Ì£¥¹¥¿)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:ÃÓÆâÌÀÉ§<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£]ÀèÈ¯GK 1 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹DF 4 ÎÓ¾°µ±DF 6 µÜ¸¶ÏÂÌéDF 15 ÎëÌÚ³¤²»MF 7 ¾¾¶¶Í¥°ÂMF 8 ã·Æ£¸ùÍ¤MF 10 ¿¹ÅÄ¹¸¼ùMF 16 Ê¿ÀîÎçMF 22 ÆâÅÄÍÛ²ðMF 23 ¿¼ß·Âçµ±FW 9 À÷ÌîÍ£·î¹µ¤¨GK 21 Ä¹ÂôÍ´ÌïDF 5 °æ¾åÎµÂÀDF 55 µÈÅÄÂÙ¼øMF 17 °ð¸«Å¯¹ÔMF 28 »³ËÜ¾æ°ÎMF 40 ¿·°æÍªÂÀFW 11 »³¸«ÂçÅÐFW 13 »³ÅÄ¹äåºFW 27 Çò°æÎ¼¾ç´ÆÆÄ¾ëÊ¡¹À[FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë