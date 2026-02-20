ホラー映画の金字塔『悪魔のいけにえ』(74)の製作50周年を記念したドキュメンタリー『チェイン・リアクションズ』が３月28日(土)より公開。ポスターと予告編が解禁された。本作は『悪魔のいけにえ』がもたらした計り知れない影響を、第一線で活躍する表現者たちが証言するというもの。小説家のスティーヴン・キング、映画監督の三池崇史（『オーディション』）、映画監督のカリン・クサマ（『ジェニファーズ・ボディ』）、コメディ