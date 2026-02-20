ホラー映画の金字塔『悪魔のいけにえ』(74)の製作50周年を記念したドキュメンタリー『チェイン・リアクションズ』が３月28日(土)より公開。ポスターと予告編が解禁された。

本作は『悪魔のいけにえ』がもたらした計り知れない影響を、第一線で活躍する表現者たちが証言するというもの。小説家のスティーヴン・キング、映画監督の三池崇史（『オーディション』）、映画監督のカリン・クサマ（『ジェニファーズ・ボディ』）、コメディアンのパットン・オズワルト、オーストラリアの映画評論家アレクサンドラ・ヘラー=ニコラスらが出演する。監督は、『サイコ』のシャワーシーンを検証するドキュメンタリー『78/52』を手掛けたアレクサンドル・O・フィリップ。

予告編では、三池崇史監督の「映画監督としてのお手本のような存在」、パットン・オズワルトの「すべての画面が不気味だ」といった証言を切り取っている。証言とともに映し出される『悪魔のいけにえ』本編がなんとも鮮烈。

『チェイン・リアクションズ』

３月28日(土)シアター・イメージフォーラムほか 全国ロードショー