熊本が誇る農業に注目です。真っ赤に輝くイチゴ。あさぎり町で唯一のイチゴ狩り園を営む農家の方がつくりました。あさぎり町は盆地特有の寒暖差で糖度の高いイチゴができるそうです。実は、熊本のイチゴ収穫量は「栃木」「福岡」についで全国3位です。農業県・新潟の農家で育った川又アナウンサーがイチゴの魅力を取材しました。光いちごファーム代表の松本光世さん(41)。あさぎり町で祖父の代から続くイチゴ農家の3代