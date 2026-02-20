2月19日（木）に放送された見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、コップの水が飛び交う人気討論企画「リアル水掛け論」の女性版「女子びちゃびちゃ論」を実施した。刺激的なテーマの討論で、出演者からは驚きの告白が次々と飛び出し…。【映像】熊元プロレスの告白に見取り図リリーも驚き熊元プロレス（紅しょうが）、稲田美紀（紅しょうが）、加納（Aマッソ）、福留光帆、紺野ぶるま、鈴木ユリアが出演した同企画。「付