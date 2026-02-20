熊元プロレス「結婚式の二次会で新郎の弟と…」衝撃のワンナイト経験告白

2月19日（木）に放送された見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、コップの水が飛び交う人気討論企画「リアル水掛け論」の女性版「女子びちゃびちゃ論」を実施した。

刺激的なテーマの討論で、出演者からは驚きの告白が次々と飛び出し…。

【映像】熊元プロレスの告白に見取り図リリーも驚き

熊元プロレス（紅しょうが）、稲田美紀（紅しょうが）、加納（Aマッソ）、福留光帆、紺野ぶるま、鈴木ユリアが出演した同企画。

「付き合う前のワンナイトは大人の嗜みor危険な夜遊び」というテーマで、稲田・福留・鈴木による“大人の嗜み”チーム、熊元・加納・紺野の“危険な夜遊び”チームに分かれて激論を交わした。

議論が始まると、“大人の嗜み”派の稲田が「（ワンナイト）1回もないんですか？」と“危険な夜遊び”チームにジャブを放つ。

これに加納が「付き合う前に、っていうのは1回もないですね」と断言すると、稲田は同じ質問を紺野に向けた。すると紺野は「ワタシ、ですか…？」とやや動揺した様子を見せつつ「ないとは言いませんが…」と前置きしたうえで、付き合う前のワンナイトは男性に軽い女だという印象を残してしまうと主張。「もうちょっと自分大事にしなよ」と“大人の嗜み”チームに言い放った。

その後、稲田に「性欲が強い」と暴露された熊元も「私も経験ありますよ、ワンナイト」と告白。「経験したうえで、危険だと警告している」と自身の立場を説明した。

稲田はなおもワンナイトの相手について熊元を追及する。すると熊元は「結婚式の二次会でね、新郎の弟さんと…みたいな」と衝撃発言。これに一同は大笑い。熊元はあらためて「自分にとって何の身にもならなかった。何の経験にもならなかった。それが積み重なっていくと自分に良くないなと思った」と“危険な夜遊び”に警鐘を鳴らした。