【ポケットモンスター コダックじょうろ風きゅうす】 6月 再販予定 価格：13,200円 エンスカイは、通販サイト「エンスカイショップ」にて雑貨「ポケットモンスター コダックじょうろ風きゅうす」を6月に再販する。価格は13,200円。 本商品はRPG「ポケットモンスター ダイヤモンド・パール」のアイテム「コダックじょうろ」をイメージした急須。