【ポケットモンスター コダックじょうろ風きゅうす】 6月 再販予定 価格：13,200円

エンスカイは、通販サイト「エンスカイショップ」にて雑貨「ポケットモンスター コダックじょうろ風きゅうす」を6月に再販する。価格は13,200円。

本商品はRPG「ポケットモンスター ダイヤモンド・パール」のアイテム「コダックじょうろ」をイメージした急須。あひるポケモン「コダック」のフォルムを活かした商品で、くちばしの辺りからお湯を注ぐことのできる実用的なグッズになっている。

食卓を彩るユニークなアイテムで、過去に販売されていた商品となっていたが、生産地を中国の福建省へ移して再登場が決定した。エンスカイショップでは予約受付がスタートしている。

(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.