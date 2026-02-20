東京都内にある撮影スタジオから、水色のダウンに身を包んだ男性が出てきた。嵐のリーダー・大野智（45）だ。2月上旬、一人での映像撮影を終え、スタッフに手を振り、颯爽と事務所車に乗り込んでいったーー。ラストツアー開幕まで残り1カ月を切り、大野は5年ぶりの表舞台に向けて準備を進めている。「嵐のデビュー記念日である昨年の11月3日に、ファンクラブ会員向けに行われた生配信で、大野さんは“精神のリハビリ中”だと話して