『映画クレヨンしんちゃん』シリーズの33作目となる『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』が7月31日に公開されることが決定。あわせて予告編とティザービジュアルが公開された。 参考：インド映画を愛する人も必見『灼熱のカスカベダンサーズ』は『クレしん』に刻まれる快作に 1990年より『漫画アクション』で連載開始、1992年にTVアニメの放送がスタートした『クレ