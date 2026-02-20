「イエスかハイか喜んで」かつて、そんな言葉も当たり前だった建設会社に、金髪の若い女性が入社した。しかも、代表取締役の娘だ。現場で働く職人は約80人。建設業界の平均年齢は高く、上下関係も厳しく、腕と覚悟がものを言う世界だ。その会社でいま、母と娘が並んで働いている。昨今ではいわゆる“ガテン系”の世界で、働く女性が増えてきている。道路陥没事故で全国的にその名を知られるようになった埼玉県八潮市に拠点を持ち