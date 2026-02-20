「イエスかハイか喜んで」男社会の“ガテン系”会社に入社した金髪娘…母と変えた“空気”「噂話やいじめは絶対に許さない」
「イエスかハイか喜んで」かつて、そんな言葉も当たり前だった建設会社に、金髪の若い女性が入社した。しかも、代表取締役の娘だ。現場で働く職人は約80人。建設業界の平均年齢は高く、上下関係も厳しく、腕と覚悟がものを言う世界だ。その会社でいま、母と娘が並んで働いている。
昨今ではいわゆる“ガテン系”の世界で、働く女性が増えてきている。道路陥没事故で全国的にその名を知られるようになった埼玉県八潮市に拠点を持ち、マンションや道路などの鉄筋工事を主事業として手がける株式会社松伸も、そんな会社の一つ。代表取締役会長を務める松本美幸さんは前社長の妻で、夫の病死を機に代表取締役会長となった。’25年10月、娘の七海さんも同社に入社。工事担当（約80人）と事務担当（約20人）に分かれる同社で、事務担当社員として日々仕事に励んでいる。
◆部下への指示は「イエスかハイか喜んで」……典型的な職人気質の世界
ーー今日お2人に初めてお会いし、率直に申し上げて「ギャル母とその娘」というのが第一印象でした。特に七海さんの金髪はインパクトが強かったです。
美幸：本当ですか（笑）。
七海：これ、金髪じゃなくてハイライトです！ 私は自分のことをギャルとは思っていないんですが、「目立ったもん勝ち」という気持ちはあります！
ーー建設業界、それも鉄筋の会社と聞いて想像していた雰囲気と、かなりギャップがあって……。今日はお2人が「どうしてこの会社で働くことになったのか」から聞かせてください。まずは、お母さまの美幸さんから。
美幸：26年前に結婚した夫が、松伸の跡取り息子だったんです。最初からこの会社で「働こう」と思っていたわけじゃないです。
私はもともと看護師だったんですけど、夢は結婚だったんですよ。家庭を作ること、良妻賢母になること。料理ができて、子どもに手作りのおやつを食べさせて、一緒に遊んで……そういうのが夢でした。鉄筋屋の家に嫁いだからには旦那の3歩後ろを歩くのも当たり前だと思っている。いわゆる「古風な嫁」でした。
ーー美幸さんが嫁いだ頃の松伸は、どんな雰囲気でしたか？
美幸：典型的な職人気質の世界で、生活と仕事が一体でしたね。まずね、職人たちが社長（義父）のことを「親父」、その奥さんのことを「姐さん」って呼ぶんです。最初は「え、何？」って思いましたよ。社長が部下の職人さんに対して指示を出すときに「お前これこれしろよ、返事は3つ与えてやる。イエスかハイか喜んで。選んでいいぞ」と。圧のかけ方、すごくないですか（笑）？
毎月給料日には懇親会を開き、職人たちに食事を振る舞うのは当たり前。ときには夜中に主人から電話がかかってきて、「今から職人10人連れていくから、ご飯を作ってくれない？」と言われたこともありました。言い方はそんなに強くはなかったんですけど。
2人の子どもはまだ小さくて、おんぶしながら買い物に行って、食事を作っていました。義母からは、「冷蔵庫にはいつもパンパンにしておきなさい」という助言も受けていました。
ただ当時はそれが嫁としての役割だと思って受け入れていましたね。
それが子どもが大学に進学してから、夫が白血病になり、他界してしまって……。あれよあれよという間に環境が目まぐるしく変わっていきました。
ーー’16年には取締役に就任。’22年からは代表取締役副社長となり、3代目社長の夫・松本茂さんが亡くなられた’24年からは代表取締役会長になられています。突然、トップに立つことが決まって戸惑う気持ちはありましたか？
美幸：もちろんありました。私には、鉄筋の知識も技術も経験もないですから。でも、私が引き受けない限りはこの会社の人たちはどうなるんだろうという思いもあった。「それなら自分がやるしかない」と決断した。
