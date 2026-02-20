【軍事大国の原点】分裂ドイツの混乱で、なぜプロイセンだけが生き残れたのか「地図を読み解き、歴史を深読みしよう」本連載は、政治、経済、貿易、宗教、戦争など、多岐にわたる人類の営みを、地図や図解を用いて解説するものです。地図で世界史を学び直すことで、経済ニュースや国際情勢の理解が深まり、現代社会を読み解く基礎教養も身につきます。著者は代々木ゼミナールの世界史講師の伊藤敏氏。黒板にフリーハンドで描かれる