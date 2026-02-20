小5になると、塾や受験がちらつき始めて「これから教育費が増えるのに、旅行で100万円って大丈夫？」と不安になりやすい時期です。友だち家族が家族でハワイ旅行に行く聞くと、つい年収を想像してしまう人もいるかもしれません。 しかし、旅行に使える金額は、年収だけで決まりません。本記事ではハワイ旅行の相場感を押さえたうえで、年収の目安と家計を崩さないための見方を整理します。 ハワイで100万円は高い？