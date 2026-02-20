けっきょくどこまで進んでる？東京都心を中心に、ぐるりと輪っかをつくるように走る外環道は、現在のところ関越道〜東名の間が未開通です。現在工事が進められていますが、最新の進捗はどうなのでしょうか。外環道は、千葉県市川市の高谷JCTから東京都練馬区の大泉JCTまで、東京都心の外側をぐるっと輪っか（環状）を描く形で結ぶ約50kmの高速道路です。【画像】超便利!? これが最新の「外環道」の工事状況です！ 画像で見