けっきょくどこまで進んでる？

東京都心を中心に、ぐるりと輪っかをつくるように走る外環道は、現在のところ関越道〜東名の間が未開通です。



現在工事が進められていますが、最新の進捗はどうなのでしょうか。

外環道は、千葉県市川市の高谷JCTから東京都練馬区の大泉JCTまで、東京都心の外側をぐるっと輪っか（環状）を描く形で結ぶ約50kmの高速道路です。

高谷JCTで東関東道、京葉JCTで京葉道路、三郷JCTで常磐道、川口JCTで東北道、美女木JCTでは首都高、練馬JCTでは関越道とそれぞれ接続。

年中混雑してパンク状態になっている都心部を通る必要なく、各地を放射状に結ぶ主要高速との連絡を担っています。

道路は高速道路（自動車専用道路）の部分と一般道（国道298号）で構成され、これらを含めた総称が「東京外かく環状道路」です。

さて、この外環道はまだ全線が開通していません。現在建設中で未開通となっているのが、関越と接続する大泉JCTから南下し、東名と接続する世田谷区の東名JCT（仮称）までの約16kmの区間です。途中、三鷹市内の中央JCT（仮称）で中央道にも接続します。

ちょうど練馬区から世田谷区周辺のタテ道路は完全な空白地帯となっており、高速としては都心の首都高 C2中央環状線しかない状況です。

一般道でも、タテ移動は環八（都道311号線）か都心寄りの環七（都道318号線）しかないため、ラジオの道路交通情報でその名称を聞かない日はないというほど、両道路ともにいつも渋滞しています。

世田谷方面から関越道で高崎・新潟方面へ行きたい場合や、練馬や板橋から東名で名古屋・大阪方面へ行きたい場合などは、延々とこの渋滞に巻き込まれなければなりません。

特に世田谷区内の環八は内回り・外回りともに朝夕の混雑はひどく、環八の「環八東名入口」交差点から関越手前の「谷原」交差点までのわずか15kmにも満たない距離が、1時間以上かかる場合も珍しくありません。

外環道のこの区間が開通すると、大混雑は一気に解消。環八と接続する主要国道である20号（甲州街道）や246号など、23区西部の交通流が大幅に改善されます。

さらに、現状で約62%にものぼる「都心環状線沿線に用のないクルマ」が、都心を通らずに移動できるようになる「環状ネットワーク」が完成。関越〜中央〜東名が接続し、スムーズな行き来も可能になります。

関越から東名までの所要時間はわずか「12分」と、驚異的に近くなる予定です。

工事が進むこの大泉JCT〜東名JCTの区間ですが、全て地下区間で建設が進められており、片側3車線の合計6車線になる予定です。

気になる進捗ですが、現在4基のシールドマシンが本線のトンネルを掘り進めているところです。

2026年2月17日現在、4基のマシンの最新情報が発表されています。

まず、大泉JCTから南に進み、内回りトンネルをつくるシールドマシン「グリルド」は大泉JCTから4622m付近、具体的には西武新宿線 上石神井駅南側の青梅街道の下にいます。

このグリルドは1月中旬の掘削中、カッターを回転させるギアから異音が発生。点検したところギアの変形が確認され、掘進が停止しています。今後はギアの点検と必要であれば補修を行い、それが完了すれば再び動き出します。

同様なルートで外回りトンネルをつくるマシン「カラッキィー」は大泉JCTから4896m、杉並区善福寺の早稲田通りの付近にいます。こちらは順調です。

その反対に、東名JCTから北に掘削を進めているシールドマシンのうち、外回りトンネルをつくる「がるるん」は、2020年10月に調布市内を掘削中、地上で大規模な道路陥没が発生。

この陥没は非常に深刻で、地盤をセメントで固めて強固にする改良工事が必要となりました。それに伴い、作業を実施する家屋の買収なども必要となるなど、予想外の出来事となりました。

工事は2023年8月に開始され、直径約4m・長さ約40mのパイプ計220本を地中に打ち込むという地道な作業です。1本分を仕上げるのに、約5日かかるといいます。

2025年11月末の時点では、概ね6割が完了しているとのことですが、2026年12月に工事が完了する予定がさらに1年ずれ込んだと報告されています。

その間、がるるんは東名JCTから3582mのところ、調布市つつじヶ丘あたりで停止したままで、シールド機内の土砂安定化を図るため定期的にカッター回転を行っている程度です。

同じく東名JCTから北進して内回りトンネルを掘る「みどりんぐ」も同様に停止しており、東名JCTから4427mのつつじヶ丘あたりで止まっています。

※ ※ ※

大きなトラブルに見舞われた外環道ですが、ひとまずは陥没を起こさないよう地盤改良を待つことが優先となっており、シールドマシンの掘進はその後となります。

現在のところ、正式な開通予定は発表されておらず、トンネルの貫通もまだまだ先です。

早めの開通が求められますが、安全第一で工事が進むことを祈るばかりです。