フィギュアスケート女子フリーミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われている。ショートプログラム（SP）13位と出遅れたアンバー・グレン（米国）は、147.52点をマークして合計を今季ベストの214.91点を記録。ネット上では他選手の演技後を見て、グレンが送ったジェスチャーが注目を浴びている。心優しき一面を見せた。13番滑走のソフィア・サモデルキナ（カザフスタン）の演技後