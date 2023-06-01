【「多聞くん今どっち!?」14巻】 2月20日 発売 価格：594円 (C)師走ゆき／白泉社 【拡大画像へ】 白泉社は、マンガ「多聞くん今どっち!?」の14巻を2月20日に発売する。価格は594円。 本作はアイドルの福原多聞を熱狂的に推している木下うたげが、家事代行のバイトで彼の意外な素顔を知ってしまうという推し活ラブコメ。2026年1月からTVアニメが放送されている。 14