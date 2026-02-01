「多聞くん今どっち!?」14巻が本日発売！ 特大の闇にあてられたうたげに心の変化？1月からTVアニメ放送中の推し活ラブコメ
【「多聞くん今どっち!?」14巻】 2月20日 発売 価格：594円
「お前の推しは俺だろ…？」
(C)師走ゆき／白泉社
白泉社は、マンガ「多聞くん今どっち!?」の14巻を2月20日に発売する。価格は594円。
本作はアイドルの福原多聞を熱狂的に推している木下うたげが、家事代行のバイトで彼の意外な素顔を知ってしまうという推し活ラブコメ。2026年1月からTVアニメが放送されている。
14巻では多聞がうたげに気持ちを伝えようとするなか、伝説のアーティスト・X-ReaLが電撃復活。F/ACEの紅白出場ニュースがかき消されてしまう。
【「多聞くん今どっち!?」14巻あらすじ】
X-ReaLの復活を皮切りに、過去最凶の特大ヤミ原が現れる!!
「わたしのことば わたしのこころ そんなに欲しいの？」
デカい闇にあてられた屈強オタク・うたげにも心の変化が……!?
闇深すぎると大反響だった回を収録した14巻♪