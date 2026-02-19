南陽市で2月18日深夜、食品工場から重油が川に流出する事故が発生しました。流出量は990リットルに上るとみられています。南陽市によりますと、2月18日の午後10時半ごろ、南陽市漆山にある「山形食品」の工場敷地内にあるタンクから工場近くを流れる織機川に重油が流出しました。流出した量は推定で992リットルで、工場の水路から流れ出たとみられ、19日午前11時現在、重油の臭いや油膜が張っているのが確認されたということです。