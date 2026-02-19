2月19日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは342銘柄。東証終値比で上昇は140銘柄、下落は160銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は73銘柄。うち値上がりが35銘柄、値下がりは29銘柄だった。ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信は30円安となっている。 PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の19日終値比の上昇率・下落率ランキン