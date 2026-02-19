[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇140銘柄・下落160銘柄（東証終値比）
2月19日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは342銘柄。東証終値比で上昇は140銘柄、下落は160銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は73銘柄。うち値上がりが35銘柄、値下がりは29銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は30円安となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の19日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4582> シンバイオ 213.5 +42.5（ +24.9%）
2位 <6356> 日ギア 1338 +246（ +22.5%）
3位 <7719> 東京衡機 480 +80（ +20.0%）
4位 <9278> ブックオフＧ 2400 +300（ +14.3%）
5位 <3647> アスリナ 167 +20（ +13.6%）
6位 <6378> 木村化 1762 +171（ +10.7%）
7位 <7776> セルシード 384 +33（ +9.4%）
8位 <1678> 野村インド株 373 +28.8（ +8.4%）
9位 <4199> ワンプラ 1590.1 +114.1（ +7.7%）
10位 <6644> 大崎電 1700 +115（ +7.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5285> ヤマックス 1430 -400（ -21.9%）
2位 <6058> ベクトル 1075 -300（ -21.8%）
3位 <7794> ＥＤＰ 1353 -320（ -19.1%）
4位 <1850> 南海辰村 470 -100（ -17.5%）
5位 <2962> テクニスコ 901.6 -109.4（ -10.8%）
6位 <3850> イントラマト 3200 -240（ -7.0%）
7位 <8798> Ａクリエイト 209 -12（ -5.4%）
8位 <8750> 第一生命ＨＤ 1500 -78.0（ -4.9%）
9位 <9766> コナミＧ 18202 -868（ -4.6%）
10位 <9519> レノバ 736.8 -34.2（ -4.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4506> 住友ファーマ 3010 +77.0（ +2.6%）
2位 <6981> 村田製 3706.9 +40.9（ +1.1%）
3位 <1963> 日揮ＨＤ 2431 +24.5（ +1.0%）
4位 <6674> ＧＳユアサ 5200 +47（ +0.9%）
5位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1465 +10.5（ +0.7%）
6位 <7012> 川重 17380 +110（ +0.6%）
7位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3738.9 +19.9（ +0.5%）
8位 <5631> 日製鋼 9950 +46（ +0.5%）
9位 <7013> ＩＨＩ 4185 +17（ +0.4%）
10位 <6753> シャープ 668.8 +2.7（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8750> 第一生命ＨＤ 1500 -78.0（ -4.9%）
2位 <9766> コナミＧ 18202 -868（ -4.6%）
3位 <8308> りそなＨＤ 1995 -14.5（ -0.7%）
4位 <3382> セブン＆アイ 2273 -15.5（ -0.7%）
5位 <4042> 東ソー 2657 -17.0（ -0.6%）
6位 <4661> ＯＬＣ 2742.1 -16.9（ -0.6%）
7位 <6762> ＴＤＫ 2373 -10.5（ -0.4%）
8位 <9984> ＳＢＧ 4421 -19（ -0.4%）
9位 <6098> リクルート 6310 -27（ -0.4%）
10位 <9843> ニトリＨＤ 3305 -12.0（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の19日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4582> シンバイオ 213.5 +42.5（ +24.9%）
2位 <6356> 日ギア 1338 +246（ +22.5%）
3位 <7719> 東京衡機 480 +80（ +20.0%）
4位 <9278> ブックオフＧ 2400 +300（ +14.3%）
5位 <3647> アスリナ 167 +20（ +13.6%）
6位 <6378> 木村化 1762 +171（ +10.7%）
7位 <7776> セルシード 384 +33（ +9.4%）
8位 <1678> 野村インド株 373 +28.8（ +8.4%）
9位 <4199> ワンプラ 1590.1 +114.1（ +7.7%）
10位 <6644> 大崎電 1700 +115（ +7.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5285> ヤマックス 1430 -400（ -21.9%）
2位 <6058> ベクトル 1075 -300（ -21.8%）
3位 <7794> ＥＤＰ 1353 -320（ -19.1%）
4位 <1850> 南海辰村 470 -100（ -17.5%）
5位 <2962> テクニスコ 901.6 -109.4（ -10.8%）
6位 <3850> イントラマト 3200 -240（ -7.0%）
7位 <8798> Ａクリエイト 209 -12（ -5.4%）
8位 <8750> 第一生命ＨＤ 1500 -78.0（ -4.9%）
9位 <9766> コナミＧ 18202 -868（ -4.6%）
10位 <9519> レノバ 736.8 -34.2（ -4.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4506> 住友ファーマ 3010 +77.0（ +2.6%）
2位 <6981> 村田製 3706.9 +40.9（ +1.1%）
3位 <1963> 日揮ＨＤ 2431 +24.5（ +1.0%）
4位 <6674> ＧＳユアサ 5200 +47（ +0.9%）
5位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1465 +10.5（ +0.7%）
6位 <7012> 川重 17380 +110（ +0.6%）
7位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3738.9 +19.9（ +0.5%）
8位 <5631> 日製鋼 9950 +46（ +0.5%）
9位 <7013> ＩＨＩ 4185 +17（ +0.4%）
10位 <6753> シャープ 668.8 +2.7（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8750> 第一生命ＨＤ 1500 -78.0（ -4.9%）
2位 <9766> コナミＧ 18202 -868（ -4.6%）
3位 <8308> りそなＨＤ 1995 -14.5（ -0.7%）
4位 <3382> セブン＆アイ 2273 -15.5（ -0.7%）
5位 <4042> 東ソー 2657 -17.0（ -0.6%）
6位 <4661> ＯＬＣ 2742.1 -16.9（ -0.6%）
7位 <6762> ＴＤＫ 2373 -10.5（ -0.4%）
8位 <9984> ＳＢＧ 4421 -19（ -0.4%）
9位 <6098> リクルート 6310 -27（ -0.4%）
10位 <9843> ニトリＨＤ 3305 -12.0（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース