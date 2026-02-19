　2月19日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは342銘柄。東証終値比で上昇は140銘柄、下落は160銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は73銘柄。うち値上がりが35銘柄、値下がりは29銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は30円安となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の19日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4582>　シンバイオ　　　　213.5　 +42.5（ +24.9%）
2位 <6356>　日ギア　　　　　　 1338　　+246（ +22.5%）
3位 <7719>　東京衡機　　　　　　480　　 +80（ +20.0%）
4位 <9278>　ブックオフＧ　　　 2400　　+300（ +14.3%）
5位 <3647>　アスリナ　　　　　　167　　 +20（ +13.6%）
6位 <6378>　木村化　　　　　　 1762　　+171（ +10.7%）
7位 <7776>　セルシード　　　　　384　　 +33（　+9.4%）
8位 <1678>　野村インド株　　　　373　 +28.8（　+8.4%）
9位 <4199>　ワンプラ　　　　 1590.1　+114.1（　+7.7%）
10位 <6644>　大崎電　　　　　　 1700　　+115（　+7.3%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5285>　ヤマックス　　　　 1430　　-400（ -21.9%）
2位 <6058>　ベクトル　　　　　 1075　　-300（ -21.8%）
3位 <7794>　ＥＤＰ　　　　　　 1353　　-320（ -19.1%）
4位 <1850>　南海辰村　　　　　　470　　-100（ -17.5%）
5位 <2962>　テクニスコ　　　　901.6　-109.4（ -10.8%）
6位 <3850>　イントラマト　　　 3200　　-240（　-7.0%）
7位 <8798>　Ａクリエイト　　　　209　　 -12（　-5.4%）
8位 <8750>　第一生命ＨＤ　　　 1500　 -78.0（　-4.9%）
9位 <9766>　コナミＧ　　　　　18202　　-868（　-4.6%）
10位 <9519>　レノバ　　　　　　736.8　 -34.2（　-4.4%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4506>　住友ファーマ　　　 3010　 +77.0（　+2.6%）
2位 <6981>　村田製　　　　　 3706.9　 +40.9（　+1.1%）
3位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　　 2431　 +24.5（　+1.0%）
4位 <6674>　ＧＳユアサ　　　　 5200　　 +47（　+0.9%）
5位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　 1465　 +10.5（　+0.7%）
6位 <7012>　川重　　　　　　　17380　　+110（　+0.6%）
7位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　 3738.9　 +19.9（　+0.5%）
8位 <5631>　日製鋼　　　　　　 9950　　 +46（　+0.5%）
9位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　 4185　　 +17（　+0.4%）
10位 <6753>　シャープ　　　　　668.8　　+2.7（　+0.4%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8750>　第一生命ＨＤ　　　 1500　 -78.0（　-4.9%）
2位 <9766>　コナミＧ　　　　　18202　　-868（　-4.6%）
3位 <8308>　りそなＨＤ　　　　 1995　 -14.5（　-0.7%）
4位 <3382>　セブン＆アイ　　　 2273　 -15.5（　-0.7%）
5位 <4042>　東ソー　　　　　　 2657　 -17.0（　-0.6%）
6位 <4661>　ＯＬＣ　　　　　 2742.1　 -16.9（　-0.6%）
7位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　　 2373　 -10.5（　-0.4%）
8位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　 4421　　 -19（　-0.4%）
9位 <6098>　リクルート　　　　 6310　　 -27（　-0.4%）
10位 <9843>　ニトリＨＤ　　　　 3305　 -12.0（　-0.4%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース