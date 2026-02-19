住宅ローンを組むときに悩ましいのが金利契約の選び方だ。どう考えたらいいのか、書籍編集者の梅田直希さんが、元国税専門官の小林義崇さんに教えを乞う――。※本稿は、小林義崇『超改訂版 すみません、金利ってなんですか？』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Aziz Shamuratov※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Aziz Shamuratov■金利は「固定」か「変動」か【小林】金利の契約の仕方に