【その他の画像・動画等を元記事で観る】 亀梨和也が主演を務めるドラマ『ストーブリーグ』が、3月28日よりLeminoおよびWOWOWにて一挙放送・配信。その主題歌と特報映像が解禁となった。 ■亀梨和也が歌う主題歌を書き下ろしたのは友成空 『ストーブリーグ』は、2019年に韓国SBSにて放送され、最高視聴率20.8パーセントを記録した同名ドラマのリメイク版。万年最下位のプロ野球チームの再