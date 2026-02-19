亀梨和也、主演ドラマ『ストーブリーグ』の主題歌を担当！豪華キャストが登場する特報映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

亀梨和也が主演を務めるドラマ『ストーブリーグ』が、3月28日よりLeminoおよびWOWOWにて一挙放送・配信。その主題歌と特報映像が解禁となった。

■亀梨和也が歌う主題歌を書き下ろしたのは友成空

『ストーブリーグ』は、2019年に韓国SBSにて放送され、最高視聴率20.8パーセントを記録した同名ドラマのリメイク版。万年最下位のプロ野球チームの再建に挑む、野球未経験のGM（ゼネラルマネージャー）と球団運営フロント陣の奮闘が描かれる。

日本版では、亀梨和也が大胆な改革を推し進める球団の新GM、桜崎準役を務める。さらに、長濱ねる、野村萬斎、葉山奨之、梶原善、木村柾哉（INI）、板尾創路、勝地涼、剛力彩芽、吉田鋼太郎ら豪華キャストが集結。監督は、TVシリーズ＆劇場版『おっさんずラブ』を手掛けた瑠東東一郎。

解禁された特報映像では、球団「ドリームズ」を舞台に、新GM桜崎を取り巻く個性豊かな人物たちが続々と登場し、様々な人間模様が垣間見える。プロ野球チームの舞台裏がどのように描かれるか、期待が高まる内容に仕上がった。

そして主題歌は、俳優からスポーツキャスターまで幅広いジャンルで活躍する亀梨和也の新曲「Diamond」に決定。令和のヒットメーカー、友成空が作詞・作曲・編曲を手掛けた、ドラマの世界観を彩る楽曲となっている。

■番組情報

Lemino・WOWOW『ストーブリーグ』

03/28（土）13:00スタート（全8話）

監督：瑠東東一郎 松下敏也 塚田芽来

脚本：吉高寿男（「高」は、はしごだかが正式表記） 中村允俊

出演：亀梨和也 長濱ねる 葉山奨之 梶原善 木村柾哉（INI） ／ 板尾創路 勝地涼 甲本雅裕 剛力彩芽 ／ 吉田鋼太郎 ／ 野村萬斎 他

(C)FANY Studio

