Snow Man¤Î¸þ°æ¹¯Æó¤¬¤¢¤é¤¿¤Ê¥¹¥Îー¥Üー¥ÉÆ°²è¤ò¸ø³«¡£²ÚÎï¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ ¡ÚÆ°²è¡Û¸þ°æ¹¯Æó¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯ËþºÜ¥¹¥Îー¥Üー¥ÉÆ°²è①～④ ¢£²¹Àô¤ËÆþ¤ë¸þ°æ¹¯Æó¤Î»Ñ¤â¡ª ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤È¥´ー¥°¥ë¤òÃåÍÑ¤·¤¿¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¦¥§¥¢¤Î¸þ°æ¤¬¥¹¥Îー¥Üー¥É¤ÇÀª¤¤¤è¤¯Àã»³¤ò³ê¤ëÆ°²è¡£¥¯¥ë¥Ã¤È¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ³ê¤ê½Ð¤¹¤È¡¢ÂÎ¤ò»×¤¤¤Ã¤­¤ê