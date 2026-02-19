【ユーハイム：「ポケモン」2026スプリングコレクション】 2月下旬 出荷予定 価格：648円～ ユーハイムは、「ポケットモンスター」（ポケモン）から着想したスプリングコレクションの予約受付を実施している。出荷は2月下旬予定で、価格は「ミニチョコバウム（ホワイト）」が648円など。 ユーハイムより、世代を超えて愛され続ける「ポケモン」